Fiorentina, il nuovo acquisto Yerry Mina dovrà tornare in Colombia già lunedì prossimo

Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il nuovo acquisto della Fiorentina, Yerry Mina, lunedì tornerà in Colombia per farsi rilasciare il visto dall'ambasciata italiana. Rientrerà a Firenze poi mercoledì 9 agosto, in serata. Il difensore colombiano, ufficializzato proprio questa mattina dal club gigliato, non ha ovviamente viaggiato con la squadra di mister Italiano fino a Newcastle per l'amichevole di questo pomeriggio.

Il comunicato ufficiale

"La Fiorentina comunica di aver tesserato il calciatore Yerry Fernando Mina González. Mina, nato a Guachené (Colombia) il 23 settembre del 1994, ha vestito, in Europa, le maglie di Barcellona ed Everton, Club con il quale ha disputato 86 partite in Premier League segnando 7 reti. Il nuovo calciatore viola ha inoltre indossato la maglia della Nazionale colombiana in 40 occasioni".