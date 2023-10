Fiorentina, in arrivo il rinnovo di Kayode: non percepirà da subito 1 milione di euro

Michael Kayode sta per rinnovare fino al 2028 il proprio contratto con la Fiorentina e vivrà un incremento significativo dell'ingaggio che percepisce dai viola rispetto agli attuali 30mila euro netti stagionali che gli vengono corrisposti. Non si arriverà però, come emerso dalle prime indiscrezioni, al milione di euro. Almeno non subito: secondo quanto appreso il suo è un contratto a salire.

E se la prima stagione lo vedrà percepire all'incirca 300mila euro netti, per l'ultimo anno dell'accordo arriverà effettivamente alle cifre inizialmente circolate. Non da subito dunque il suo stipendio sarà moltiplicato per trenta, ma questo varrà per l'anno 2027/28 nel caso che raggiunga determinati obiettivi sportivi.