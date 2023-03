Fiorentina, Italiano: "Ci teniamo stretto l'1-0. Biraghi? Dispiace per l'assenza al ritorno"

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 1-0 contro il Sivasspor: "Potevamo andare subito in vantaggio e indirizzare la sfida in maniera diversa, ma i nostri avversari si sono chiusi bene. Ci sono state 3-4 occasioni nitide, ma siamo stati poco concreti: tra una settimana ce l'andremo a giocare in Turchia, sarà una gara difficile ma bisognerà cercare di essere diversi sotto porta rispetto a quanto accaduto stasera. Siamo stati superficiali nelle prime due occasioni avute nel primo tempo. Hanno fatto bene i subentrati, ancora una volta troviamo un gol dalla panchina e quindi sono soddisfatto. Ci teniamo stretto questo 1-0, che è minimo ma comunque un buon vantaggio per il ritorno".

Cos'è successo sull'ammonizione di Biraghi?

"Non l'ho capito. Era anche diffidato quindi mancherà al ritorno: questa cosa mi fa abbastanza arrabbiare. Non stava lì a perdere tempo perché avevamo bisogno di fare qualche altro gol, mi dispiace non averlo a disposizione in Turchia".

Queste partite vanno chiuse in casa...

"Nei quindici minuti iniziali, ci sono state due situazioni in cui potevamo sbloccare il risultato. Non sai mai cosa vai a trovare in trasferta, il Sivasspor in casa ha qualità diverse da mostrare: comunque siamo stati bravi, non abbiamo concesso ripartenze ai nostri avversari. C'è stata superficialità in alcune circostanze, la partita poteva finire con un risultato più largo: in Turchia andremo a fare una battaglia".