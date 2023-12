Fiorentina, Italiano: "Con il Monza ancora out Bonaventura. Fuori anche Quarta"

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, è intervenuto ai canali ufficiali dei gigliati alla vigilia della sfida con il Monza, gara in programma allo U-Power Stadium domani sera alle 20.45: "Stanno confermando anche quest'anno di essere una squadra di buon livello, allenata bene e con giocatori di talento. Andiamo in un campo molto difficile e noi ne sappiamo qualcosa... in casa sono pericolosi e offrono un ottimo calcio. Per noi domani sarà difficile, dovremo disputare una partita con la concentrazione al massimo soprattutto nelle loro ripartenze. Dobbiamo cercare di dare finalmente continuità alle prestazioni e ai risultati. Domani abbiamo un obiettivo: fare bene per trascorrere la pausa natalizia nel migliore dei modi, arrivando con un risultato positivo".

Come sta la squadra?

"Non recuperiamo ancora Bonaventura e perdiamo Quarta, però rientrano Duncan che sta meglio e Arthur che si è allenato a ottimo regime. Domani dobbiamo cercare di dare battaglia al Monza quindi prepariamoci bene".

Meglio riposarsi o giocare ogni tre giorni?

"Anno scorso c'è stata una pausa anomala per il Mondiale, che è servita per ricaricare le pile e forse anche quest'anno poteva darci una grande mano. Però si gioca e dobbiamo essere pronti a farlo: abbiamo tre giorni dopo il Monza per staccare e riposare dopo tutte queste partite. A noi serve, adeguiamoci".