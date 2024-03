Fiorentina, Italiano: "La continuità è l'unica cosa che conta. Tornerà Dodo, siamo contenti"

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato ai canali ufficiali del club viola alla vigilia della sfida contro il Torino, in programma per domani sera alle 20.45: "Penso che la continuità sia l'unica cosa che conta in questo momento. Riuscire a trovarla è importante, perché è un problema che non riusciamo a risolvere. Facciamo fatica, in questi giorni abbiamo lavorato per cercare di dare valore alla vittoria con la Lazio, anche a livello di prestazione e atteggiamento. Così potremo ottenere il massimo da ogni partita".

Contro il Torino sono sempre state sfide intense anche sul profilo fisico. Pensa che sarà così anche domani?

"Sì, confermo che sono state sempre partite difficili contro il Torino, per il modo in cui la squadra di Juric sviluppa il gioco e ti aggredisce. Sappiamo quello che troveremo e cercheremo di controbattere. Sarà una partita dispendiosa con ritmi altissimi".

Giovedì si tornerà a giocare anche in Conference. Farà le sue scelte pensando anche alla trasferta contro il Maccabi Haifa a Budapest?

"No, credo che in questo momento, avendo avuto tempo per preparare la partita, ci dovremo concentrare solo sul Torino, una gara importante per noi. Serve la massima concentrazione per il campionato, poi penseremo agli altri impegni, tra cui la Conference, competizione a cui puntiamo molto".

La squadra ha ritrovato la condizione?

"Ne ho parlato con i ragazzi. Gli ho detto che se approcciamo in questo modo con grande furore e qualità, si riesce a mettere in difficoltà gli avversari".

Pensa di recuperare qualcuno per domani?

"Si riaggrega Dodo, siamo contenti del suo percorso. Ricomincerà a riassaportare il clima delle partite che contanto e siamo contentissimi".