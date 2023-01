Fiorentina, Italiano: "Missione compiuta, ci tenevamo a dare questa gioia al presidente"

vedi letture

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, commenta ai microfoni di Italia 1 il passaggio del turno in Coppa Italia grazie alla vittoria di misura sulla Sampdoria: "Ci tenevamo a dare questa gioia al presidente, abbiamo fatto delle rotazioni obbligate perché abbiamo tante partite. La prestazione mi è piaciuta, era importante vincere e superare il turno. Missione compiuta".

Non averla chiusa prima è stato l'unico neo?

"Questo è il difetto che abbiamo dall'inizio e non ci ha permesso di fare risultati migliori in campionato, facendoci essere in ritardo anche se ultimamente stiamo guadagnando posizioni. Purtroppo è la lacuna che non riusciamo a colmare ma creiamo tanto, quel guizzo e la voglia di incidere lo devono avere i ragazzi ma sono sicuro che troveremo la chiave per non lasciare tutte le gare in bilico".