Ufficiale Pellegrino Cimò rientra alla Roma per restarci: sarà aggregata alla prima squadra

La Roma ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali il ritorno, questa volta definitivo della giovane attaccante Giada Pellegrino Cimò dopo l’esperienza in prestito alla Ternana Women. La classe 2006 resterà in giallorosso e si metterà agli ordini del neo allenatore Gianpiero Piovani in vista della prossima stagione.

La carriera di Pellegrino Cimò

Dopo aver esordito in maglia giallorossa nel 2023/24 collezionato sette presenze nelle varie competizioni - Serie A Women, Coppa Italia Femminile e Women's Champions League - la giovane attaccante è stata prima in prestito alla Sampdoria (un gol in 24 presenze) e poi appunto alla Ternana Women dove si è messa in luce trovando continuità d'utilizzo e di rendimento tanto da contribuire in maniera decisiva alla salvezza delle umbre nell'ultimo campionato con sei reti totali fra campionato e coppe in 21 presenze e venendo così inserita nella Top11 relativa alle calciatrici Under 23 del campionato. Prestazioni che hanno convinto la Roma a puntare su di lei nella prossima stagione re darle una chance di mettersi in mostra con la maglia giallorossa.