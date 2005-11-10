Ufficiale Il blitz della Juventus adesso è ufficiale: Zeki Celik ha firmato fino al 2029

Zeki Celik è un nuovo calciatore della Juventus. Adesso è anche ufficiale: l'esterno turco - che arriva a parametro zero dopo la conclusione a giugno del contratto con la Roma - ha sottoscritto un accordo che lo legherà al club bianconero fino al 30 giugno 2029. Un vero e proprio blitz di mercato, quello della Juventus, che in poche ore (e a fari spenti) chiude un importante colpo in entrata quando Celik sembrava invece vicino al rinnovo con i giallorossi dopo lunghe trattative.

La Juventus accoglie Celik

"Classe 1997, Çelik arriva a Torino forte di un importante bagaglio di esperienza maturato, nel periodo più recente, tra Francia e Italia. Dopo essersi distinto in patria fino al 2018, ha disputato quattro stagioni al Lille, dove ha contribuito alla conquista di un campionato francese e di una Supercoppa di Francia, mettendosi in luce per costanza e affidabilità", la presentazione della Juventus del suo nuovo terzino destro.

I dettagli economici dell'affare

Come di consueto, la Juventus spiega nel dettaglio quelli che sono i contorni economici dell'affare: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Mehmet Zeki Çelik; a fronte del tesseramento del calciatore, saranno sostenuti oneri accessori per € 1 milione, pagabili durante l’esercizio. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029", si legge nella nota del club.