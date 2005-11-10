Ufficiale Innesto spagnolo per la difesa del Como 1907: dall'Atletico Madrid arriva Menayo

La classe '98 lascia il club madrileno dopo oltre 150 presenze e la vittoria di ben tre titoli nazionali, di una Copa de la Reina e di una Supercoppa spagnola

Altro innesto di respiro internazionale per il Como appena promosso in Serie A Women. Il club lariano ha infatti annunciato l'arrivo della difenditrice classe '98 Menayo dall'Atletico Madrid con cui ha vinto tre titoli nazionali, una Copa de la Reina e una Supercoppa spagnola. Con la maglia della Spagna ha invece trionfato sia all'Europeo Under 17 del 2015 sia a quello Under 19 del 2017. Questo il comunicato completo:

Il Como 1907 femminile è lieto di annunciare l’ingaggio del difensore spagnolo Carmen Menayo.

Menayo approda al Como dopo un’incredibile carriera all’Atlético Madrid, contesto nel quale ha collezionato oltre 150 presenze, diventando anche capitano. Riconosciuta per la sua leadership, costanza e compostezza, Carmen si è imposta come una dei migliori difensori della Liga F, competendo con regolarità anche in Women’s Champions League.

Dopo aver cominciato la sua carriera nel Santa Teresa, Menayo si trasferisce all’Atlético Madrid nel 2016, conquistando tre campionati, una Copa de la Reina e una Supercopa de España. In campo internazionale, Carmen ha rappresentato la Spagna nelle nazionali giovanili più di 50 volte, alzando al cielo sia l’Europeo Under 17 nel 2015 che l’Europeo Under 19 nel 2017.

La sua esperienza e la sua mentalità vincente rafforzeranno la squadra di Selena Mazzantini in vista della prima stagione in Serie A Women nella storia del Como 1907 Femminile.

Heather O’Reilly, Head of Women’s Football del Como 1907 ha dichiarato: "Carmen sarà un’ottima aggiunta per noi nel ruolo di difensore centrale. Ha un mancino incredibile tanto utile in fase di impostazione quanto nei calci piazzati. Arriva da una lunga esperienza all’Atlético Madrid e siamo molto felici che sia approdata a Como in questa fase della sua carriera".

Sul suo arrivo a Como, Carmen Menayo ha commentato: "Le prime impressioni sono bellissime, mi sento già a casa. Porterò esperienza e la mia etica del lavoro, non vedo l’ora di mettermi al lavoro per cercare di avere quanto più successo con questa maglia".