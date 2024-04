Fiorentina, Kayode: "Non abbiamo già scelto le Coppe. Vogliamo lottare per tutti i fronti"

vedi letture

Il difensore della Fiorentina, Michel Kayode, ha parlato a SKY al termine della sfida persa contro la Juventus per uno a zero. "Penso che bisognava entrare più cattivi e più voglia. Nel secondo tempo abbiamo giocato una partita fenomenale, siamo stati sfortunati, abbiamo creato molto e difeso bene. Nel primo tempo mancava qualcosa, quello che abbiamo messo nella ripresa".

In campionato si è complicata la classifica, inconsciamente avete già scelto.

"No no, pensiamo partita dopo partita, la Serie A è importantissima, fare bella figura, non arrendersi, lottare su tutti e tre i fronti".

Pensava di giocare un Juventus-Fiorentina con la maglia viola?

"Ovviamente non sapendo il mio percorso non avrei potuto dirvi di giocare un Fiorentina contro Juventus. Ho sempre sognato, nel momento di avere fatto un'altra scelta, di un certo tipo di partite".

Sulla Nazionale.

"In questo momento penso partita dopo partita, se si continua con la mentalità giusta e la testa... Si può anche arrivare".