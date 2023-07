Fiorentina, l'Al-Hilal su Cabral: il brasiliano però vuole restare a Firenze un altro anno

Altro obiettivo della Fiorentina dall'Arabia. Secondo quanto riportato da Goal.com l'Al-Hilal è interessata infatti ad Arthur Cabral e dopo l'interesse manifestato per Ikone, da parte dell'Al Ettifaq, un'altra squadra araba sembra aver messo gli occhi su un altro attaccante gigliato.

Voglia di restare.

Sempre secondo quanto riportato dal portale, lo stesso Cabral preferirebbe rimanere alla Fiorentina almeno per un altro anno, per provare a ritagliarsi ulteriore spazio dopo la seconda parte della scorsa stagione sicuramente in crescendo. Da capire anche la volontà del club viola che visti i problemi in zona gol del brasiliano e di Luka Jovic potrebbero anche pensare di prendere un altro attaccante.