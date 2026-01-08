Torino attivo sul mercato. Dal Brasile: offerta al Botafogo per Arthur Cabral, ex Fiorentina

Arthur Cabral viaggia verso un ritorno in Serie A? Possibile, secondo le notizie che stanno trapelando dal Brasile nelle ultime ore. Sulle tracce del centravanti, ex Fiorentina, ci sarebbe infatti il Torino, in contatto con il Botafogo anche per il difensore David Ricardo (al momento le proposte granata sono state tutte rispedite al mittente) che sarebbe pronto a tornare alla carica su un suo obiettivo del passato.

Non è infatti la prima volta che il nome di Cabral viene accostato al Torino. Già un anno fa, quando il centravanti era al Benfica, la società granata aveva provato ad avvicinarsi ma non è riuscito a portare a termine l'assalto. Qualche mese più tardi il numero nove era tornato in Brasile, proprio al Botafogo, dove però non sta riuscendo proprio del tutto a soddisfare le aspettative.

Secondo quanto riferito da ESPN Brazil, c'è una proposta del Torino al Botafogo per Cabral, per un acquisto a titolo definitivo, da 9 milioni di euro di parte fissa più 3 di bonus. Il club brasiliano, si apprende, sta valutando come rispondere.