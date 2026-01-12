In Brasile sicuri: il Torino vuole Arthur Cabral per l'attacco. Alzata l'offerta al Botafogo

Il Torino sta guardando in Brasile per cercare dei nuovi rinforzi sul calciomercato di gennaio. E in particolare il mirino del club granata parrebbe essersi posato sul Botafogo, realtà con la quale il ds Petrachi sta già trattando per il difensore di piede mancino David Ricardo.

Nei bianconeri del Brasile gioca anche una vecchia conoscenza della nostra Serie A come Arthur Cabral, centravanti 27enne che ha vestito la maglia della Fiorentina per un anno e mezzo da gennaio del 2022 all'estate del 2023. E secondo quanto si apprende da ESPN Brazil, il Torino avrebbe alzato la propria proposta al Botafogo per il classe '98, arrivando fino a 10 milioni di euro di parte fissa più 2 di bonus.

Il Botafogo sembrerebbe orientato a dire sì alla proposta del Torino per Cabral, ma l'ultima parola sarà riservata all'allenatore, l'argentino Martin Anselmi.