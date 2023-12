Fiorentina, la gioia di Commisso: "A me e al popolo viola è stato regalato uno splendido Natale"

Arriva viva la soddisfazione di Rocco Commisso dopo la vittoria della sua Fiorentina sul campo del Monza, tre punti che proiettano i viola al 4° posto solitario per il momento e li tengono ben saldi nella lotta per i piazzamenti che portano alla prossima Champions League. Ecco quanto dichiarato ai canali ufficiali del club da parte del numero uno della Fiorentina:

“Voglio fare i complimenti al Mister e alla squadra per la vittoria di questa sera. Ho parlato con lui e con Amatucci, Kayode, Capitano Biraghi e Beltran per congratularmi per quello che stanno facendo. Il lavoro e il duro impegno da parte di tutti stanno portando risultati molto importanti, dopo la sconfitta con l'Inter avevo previsto che questa squadra sarebbe stata più forte di quella dello scorso anno e avremmo fatto più punti rispetto al girone d'andata dello scorso anno, previsione ampiamente riuscita nonostante manchino ancora due gare. Questa sera i ragazzi hanno regalato a me ed a tutto il Popolo Viola uno splendido Natale, ora godiamoci qualche giorno di riposo con le nostre famiglie e poi continuiamo così. Auguri a tutti!!", le parole di Commisso a seguito dei 90 minuti più recupero dell'U-Power Stadium che lancia i viola in alto in classifica.