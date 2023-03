Fiorentina, mercato o permanenza: il doppio valore della trattativa per il rinnovo di Igor

La Fiorentina sta puntando molto su Igor dopo averlo rilevato dalla SPAL nel gennaio 2020 e averlo visto crescere anno dopo anno nel ruolo di centrale difensivo di piede mancino. Un giocatore che l'anno scorso è stato tra i principali artefici del ritorno in Europa e che quest'anno, anche se con qualche difficoltà in più, si sta confermando tra i più interessanti difensori del nostro campionato.

Classe '98 e dunque nel pieno della maturazione fisica e tecnica, continua a essere uno dei titolari della rosa di Italiano, che raramente riesce a farne a meno. Il suo contratto, in scadenza nel 2024 con opzione fino al 2025, è uno di quelli che la Fiorentina sta studiando per poterlo prolungare il prima possibile e renderlo sempre più una colonna della squadra. Nelle prossime ore il suo agente raggiungerà Firenze per incontrare il club e per provare a gettare le basi per il rinnovo di contratto.

Una possibilità a cui la Fiorentina tiene molto, considerando che diversi club italiani e stranieri si sono fatti vivi con gli agenti in vista del mercato estivo. Piace in Italia, con la Juventus che aveva chiesto informazioni addirittura la scorsa estate, ma piace soprattutto all'estero, dove in Premier League ha almeno 2-3 estimatori tra i club di medio-bassa classifica.

L'idea viola è quella di blindarlo con un accordo lungo e rivisto anche nei termini economici, così da tentare di trattenerlo ma anche di farsi trovare pronti nel caso in cui dovesse presentarsi al Franchi una società straniera con un'offerta ritenuta congrua. Il rinnovo aumenterebbe il suo valore ed è da qui che la Fiorentina è pronta a farlo firmare. Molto dipenderà dall'incontro che avverrà a breve, sempre considerando che fino a questo momento, i rapporti tra società e giocatore sono ottimi e che, a parte l'interesse dei club citati, non ci sono motivi di tensione che facciano pensare ad un addio anticipato.