Ufficiale Per Igor una nuova avventura in Premier. L'ex Fiorentina firma per il West Ham

Il West Ham si è assicurato Igor. Il difensore brasiliano, ex SPAL e Fiorentina, 27 anni, si è trasferito dal Brighton con la formula del prestito.

"Sono davvero felice di essere qui al West Ham United", ha detto Igor. "È un grande club, un club storico, con un tifo fantastico e un'identità speciale. L'ho visto a Praga durante la finale di Europa Conference League due anni fa, e sono molto orgoglioso di rappresentare ora i colori del West Ham United.

"Il progetto qui è molto entusiasmante: ci sono molti bravi giocatori nel Club e so che nello spogliatoio c'è un ambiente molto positivo di cui sarà fantastico far parte.

"Sono pronto per la sfida e non vedo l'ora di dare tutto quello che posso per aiutare la squadra e il Club".