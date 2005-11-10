Ufficiale Fiorentina, preso Pedro Goncalves dallo Sporting in prestito con diritto di riscatto

Pedro Goncalves è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il contratto del portoghese, arrivato dallo Sporting, è stato depositato in Lega e il trasferimento è dunque da considerarsi ufficiale, in attesa dei comunicati del club. La formula sarà quella del prestito oneroso a 2,5 milioni di euro più 22 di diritto di riscatto.