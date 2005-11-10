Fiorentina, Ranieri ancora a parte: si complica la possibilità di averlo a Milano

TMW
Fiorentina, Ranieri ancora a parte: si complica la possibilità di averlo a MilanoTMW
TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026
Brutte notizie per la Fiorentina in vista della sfida di domenica con l’Inter. Luca Ranieri oggi ha infatti svolto lavoro differenziato, allenandosi a parte insieme ad Arthur Atta, e a questo punto appare difficile una sua convocazione per la trasferta di San Siro.
Il difensore viola si aggiunge così alla lista degli indisponibili di Paolo Vanoli, che dovrà quindi fare i conti con un’assenza importante nel reparto arretrato alla vigilia di una delle trasferte più complicate del calendario.
Le prossime ore serviranno per capire se ci saranno margini per un recupero in extremis, ma al momento la presenza di Ranieri contro l’Inter è da considerare fortemente in dubbio.
Fonte: da Firenze, Niccolò Righi
Altre notizie Serie A
Oggi
16:11 Serie ALive TMW
Live TMWFiorentina, Vanoli: "Ci manca un po' di equilibrio. Dodo può partire dal 1'. In due sono out"
16:00 Serie ALive TMW
Live TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta l'ottava giornata di campionato
15:54 Serie ATMW
TMWInfortuni Nico Gonzalez e Celik: quante partite salteranno i due giocatori della Juventus
15:44 Serie ATMW
TMWFiorentina, Ranieri ancora a parte: si complica la possibilità di averlo a Milano
15:39 Serie ATMW
TMWStefano Pioli avvistato a Napoli: l'ex Fiorentina nel capoluogo campano. Domani Allegri sfida la Roma
15:23 Serie ALive TMW
Live TMWComo, Fabregas: "Aquilani mio successore? Io non ho mai pensato di andare via"
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi