Fiorentina, Ranieri chiaro: "Per adesso, in fase difensiva siamo stati un mezzo disastro"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 12:30Serie A
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29.11.2026 12:30Serie A
Il difensore viola: "Ritiro necessario per stringerci in questo momento delicato, oggi abbiamo una grandissima occasione".
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Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida contro l’Udinese valevole per la 13^ giornata di Serie A.
Che ritiro è stato?
"Ritiro necessario per stringerci in questo momento delicato. Brutta sconfitta a Monza, adesso abbiamo una grandissima occasione".
Ancora 0 clean sheet: cosa da migliorare?
"Per adesso in fase difensiva siamo stati un mezzo disastro, dobbiamo uscire da Udine facendo punti".
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