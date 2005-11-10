Per analizzare l'attualità di casa Fiorentina, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il difensore viola Luca Ranieri. Queste le sue considerazioni: "Siamo tutti consapevoli di non essere dalla parte giusta della classifica. Dobbiamo migliorare, abbiamo affrontato squadre forti ma non è una scusante. Siamo la Fiorentina, rappresentiamo una città unica e dobbiamo dare tutti qualcosa in più".

A conferma del cambio di passo c'è il rammarico con cui siete usciti dopo il pareggio contro la Juventus

"Sono bastate le ultime due partite col Sassuolo e con la Juve per ripartire. Contro la Juve alla fine c’era grande rammarico perché si poteva vincere, ma se questo succede con la Juve vuol dire che le cose stanno andando bene. La partita di Monza sarà importantissima, per dare seguito a ciò che abbiamo fatto nelle ultime due".

Cosa significa vestire questa meglia l'anno del centenario?

"Abbiamo una responsabilità maggiore rispetto agli altri anni. Purtroppo, adesso sono solo parole perché non lo stiamo dimostrando e sembrerebbe anche banale dire cose del genere, però ci diciamo nello spogliatoio che dobbiamo cambiare le cose. Piano piano ci stiamo riuscendo, vista l'importanza dell'annata dobbiamo riuscire a fare qualcosa di importante, che a oggi non siamo ancora riusciti a fare. L’idea è quella di guardare sempre in alto".

Come si spiega le difficoltà iniziali?

"Rispetto all’anno scorso sono arrivati 13 o 14 giocatori nuovi ed eravamo felici di iniziare con una grandissima squadra. Però nel calcio non è che appena inizi c’è un clic e va tutto bene. Ci vuole un po’ di tempo per poter ingranare. Abbiamo tanti giocatori forti, ma unirsi e andare tutti nella stessa direzione non è facile, perché siamo tanti giovani e tanti nuovi. Conoscersi non è facile, se guardi chi c’è in cima alla classifica sono tutte squadre che hanno cambiato poco. L’Inter ha giocatori incredibili ed è inutile andare a cambiare, noi invece venivamo da un’annata disastrosa ed era giusto cambiare, ma ci vuole tempo".

Cosa l'ha colpita dei nuovi arrivati?

"Mastantuono è un ragazzo umile che viene, penso, dalla squadra più importante al mondo, ma è arrivato in maniera umilissima. Pur avendo 19 anni, aiuta tantissimo i compagni, dà tanti consigli a tutti. È uno che carica veramente la squadra, poi le sue qualità non devo dirle io perché sono sotto gli occhi di tutti. È un bravissimo ragazzo e credo che farà una carriera stupenda. La 10 dell’Argentina? Ci sono due giocatori fenomenali: Nico Paz è più grande, ha più esperienza e credo che sia leggermente avanti, ma Franco ha tutto il tempo per superarlo e fare grandi cose. Lui quando prende palla ti punta sempre dal primo al novantesimo minuto e per un difensore è difficilissimo. Chi mi ha stupito? Jimenez, ha una qualità incredibile per essere un terzino. Chi porta il morale in spogliatoio? Oulai, è un bel personaggio, simpatico. Sembra un ragazzo silenzioso e tranquillo, invece è spiritoso. Deve ancora imparare l’italiano, ma sta studiando. Già quando lo vedi è simpatico per l’espressione che ha, ti mette il sorriso. Davanti alla difesa lo vedo bene, perché è aggressivo. Vista la giovane età deve capire i momenti della partita, ma lì potrà fare bene, perché ha veramente una grande tecnica. Deve migliorare ma sono sicuro che lo farà".