Intervenuto a Sky Sport, il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato anche del ritorno di Paolo Vanoli: "Ha portato subito una carica incredibile. Ci ha dato entusiasmo e ci ha fatto lavorare tanto in campo. Stiamo cercando di assimilare tutto quello che ci dà durante gli allenamenti".

Cosa non è andato con Grosso?

"Purtroppo, nel calcio non puoi spiegare perché le cose non vadano bene. Abbiamo fatto un ottimo precampionato, per quanto valgano le amichevoli, ma quando i risultati dopo due o tre partite non arrivano ti fai tante domande e il primo a rimetterci è sempre l’allenatore".

Cosa l'ha colpita dei nuovi arrivati?

"Mastantuono è un ragazzo umile che viene, penso, dalla squadra più importante al mondo, ma è arrivato in maniera umilissima. Pur avendo 19 anni, aiuta tantissimo i compagni, dà tanti consigli a tutti. È uno che carica veramente la squadra, poi le sue qualità non devo dirle io perché sono sotto gli occhi di tutti. È un bravissimo ragazzo e credo che farà una carriera stupenda. La 10 dell’Argentina? Ci sono due giocatori fenomenali: Nico Paz è più grande, ha più esperienza e credo che sia leggermente avanti, ma Franco ha tutto il tempo per superarlo e fare grandi cose. Lui quando prende palla ti punta sempre dal primo al novantesimo minuto e per un difensore è difficilissimo. Chi mi ha stupito? Jimenez, ha una qualità incredibile per essere un terzino. Chi porta il morale in spogliatoio? Oulai, è un bel personaggio, simpatico. Sembra un ragazzo silenzioso e tranquillo, invece è spiritoso. Deve ancora imparare l’italiano, ma sta studiando. Già quando lo vedi è simpatico per l’espressione che ha, ti mette il sorriso. Davanti alla difesa lo vedo bene, perché è aggressivo. Vista la giovane età deve capire i momenti della partita, ma lì potrà fare bene, perché ha veramente una grande tecnica. Deve migliorare ma sono sicuro che lo farà".