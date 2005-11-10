Fiorentina, segnale al Como? Postata su X una foto di Moise Kean in azione
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Moise Kean resta al centro della trattativa di mercato tra il Como e la Fiorentina: il club viola sta ancora attendendo il rilancio dei lariani.
La Fiorentina lancia un messaggio, importante, che riguarda il mercato. Poco fa, sul proprio profilo X ufficiale, il club viola ha infatti postato una foto di Moise Kean, attualmente al centro del calciomercato visto il concreto interessamento da parte dl club. Una foto non banale in questo momento, anzi. Che sia un messaggio proprio per il club lariano. Difficile avere certezze in questo momento, ma come ribadito anche da tanti tifosi viola nei commenti al post, cedere il giocatore dopo aver messo una foto del genere sarebbe ai limiti dell'incredibile.
Il post della Fiorentina su X
KMB 💥 pic.twitter.com/0kxTlvgnCs— ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 21, 2026
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