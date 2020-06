Fiorentina, si tratta col Valencia per Pezzella: il capitano viola tra i favoriti per il dopo-Garay

vedi letture

Il Valencia fa sul serio per Germán Pezzella. FirenzeViola.it ha avuto dirette conferme da fonti vicine al club spagnolo, che avrebbe già incaricato il noto agente José Segui (storico procuratore dell'attuale ds dei pipistrelli, César Sánchez) di negoziare con l'entourage del difensore argentino e con la Fiorentina per il ritorno in Spagna dell'ex Betis.

Il classe 1991 è attualmente legato al club gigliato da un contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e, prima dell'emergenza Coronavirus, le parti avevano iniziato anche a parlare di un possibile rinnovo. Uno scenario che potrebbe del tutto cambiare, però, qualora a Firenze dovesse pervenire un'offerta intorno ai 20 milioni di euro. Il Valencia, proprio in tal senso, è a caccia di un centrale titolare per sostituire il partente Ezequiel Garay: addio pesantissimo, tanto in campo quanto nello spogliatoio, dinanzi al quale la società del patron Lim non vuole certo farsi trovare impreparata. Su Pezzella sono da registrare sondaggi datati pure di Napoli e Roma, ma tra la Fiorentina e il Valencia i contatti sono già stati avviati da giorni.

Prime chiacchierate e telefonate, tra club, intermediari e agenti ufficiali del calciatore, per provare a impostare un affare che consentirebbe ai viola di realizzare un'importante plusvalenza (Pezzella fu acquistato per circa 10 milioni di euro) e ai Che di portare tra le mura del Mestalla un profilo alquanto simile a quello di Garay per qualità tecniche e personalità. Appare difficile, ad oggi, che il Valencia possa esaudire in toto le richieste economiche di Pradè e Barone, considerando anche la carta d'identità del difensore dell'Albiceleste e del capitano gigliato (28 anni già compiuti), ma l'interesse è vivo e la Fiorentina non chiude le porte. In attesa, ovviamente, di concludere la stagione 2019-2020 per poter affrontare più concretamente la questione mercato.