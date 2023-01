Fiorentina, tutti i problemi dell'attacco viola: capacità realizzativa al 7%

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino si analizza il difficile momento della Fiorentina ripartendo dai numeri che hanno contraddistinto la prima parte di stagione viola, specie in attacco. Lo scorso inverno si parlava della squadra di Vincenzo Italiano come una di quelle che erano migliorate di più rispetto alla stagione precedente, e nel corso delle settimane erano arrivate soddisfazioni come la vittoria in trasferta a Bergamo o quella in casa (un 4-3 da cinema) contro il Milan. Di fronte al quadro offensivo attuale diventa difficile non ripensare alla cessione di Vlahovic e di come sia stato rimpiazzato. Aggiungendo due elementi: le lunghe assenze di Nico Gonzalez e Sottil, imprescindibili per creare superiorità numerica là davanti. L’apporto insufficiente di Cabral e Jovic, esempi lampanti di una squadra che ha il 7% di capacità realizzativa se si fa un rapporto tra gol e tiri effettuati. Entrambi hanno realizzato 3 gol in campionato, rispettivamente ogni 211 e 276 minuti. Per fare un confronto Nico ha segnato due reti in serie A in 291 minuti, però totali.