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Fiorentina, Vanoli: "Emozionante tornare a casa, Mastantuono deve crescere"

Fiorentina, Vanoli: "Emozionante tornare a casa, Mastantuono deve crescere" TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026
autore
Marco Pieracci
Oggi alle 20:48Serie A

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Italia 1 pochi minuti prima della gara di Coppa Italia col Pisa: "Grande emozione, torno a casa. So quanto mi ha dato Firenze e questi tifosi, soprattutto nell'ultima partita della scorsa stagione, però adesso dobbiamo cancellare il passato. Come ho detto ieri dobbiamo scrivere una pagina vuota, abbiamo iniziato da Venezia e ora dobbiamo lavorare piano piano su questo progetto".

Vuole cavalcare il momento magico di Mastantuono?
"No, ho scelto di confermarlo perché penso a mettere in campo sempre la miglior formazione possibile. La rosa mi permette di poter cambiare, tutti devono essere protagonisti. Franco ha delle grandi qualità ma deve ancora crescere: è un giovane importante, come tutti i giovani però vanno anche aspettati".

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