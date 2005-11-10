Fiorentina, Vanoli: "Emozionante tornare a casa, Mastantuono deve crescere"

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Italia 1 pochi minuti prima della gara di Coppa Italia col Pisa: "Grande emozione, torno a casa. So quanto mi ha dato Firenze e questi tifosi, soprattutto nell'ultima partita della scorsa stagione, però adesso dobbiamo cancellare il passato. Come ho detto ieri dobbiamo scrivere una pagina vuota, abbiamo iniziato da Venezia e ora dobbiamo lavorare piano piano su questo progetto".

Vuole cavalcare il momento magico di Mastantuono?

"No, ho scelto di confermarlo perché penso a mettere in campo sempre la miglior formazione possibile. La rosa mi permette di poter cambiare, tutti devono essere protagonisti. Franco ha delle grandi qualità ma deve ancora crescere: è un giovane importante, come tutti i giovani però vanno anche aspettati".