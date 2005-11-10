Inter, risentimento muscolare alla coscia per Calhanoglu: salterà ka gara contro la Roma

il centrocampista rientrerà dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali e non risponderà quindi alla chiamata di Vincenzo Montella.

Arrivano novità sulle condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter che si è infortunato nelle scorse ore. Il club nerazzurro ha comunicato sul proprio sito ufficiale che il turco ha riportato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra e non sarà quindi a disposizione per il big match di sabato contro la Roma all'Olimpico.

Il comunicato dell'Inter

"Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Le sue condizione saranno valutate nei prossimi giorni".