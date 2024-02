Live TMW Florenzi: "L'aneddoto più bello è quello che potrei scrivere con il Milan quest'anno"

vedi letture

Alessandro Florenzi, difensore del Milan, è presente in conferenza stampa dalla pancia del Reazhon Park di Rennes alla vigilia della sfida tra i rossoneri di Bretagna e quelli d’Italia, valida per il ritorno dei playoff di Europa League dopo il 3-0 di San Siro.

Segui tutte le dichiarazioni del difensore rossonero con il live testuale su TMW.

Come hai trovato i compagni dopo Monza?

"Noi cerchiamo di girare pagina dopo ogni partita, perché ogni partita è una storia a sé. Sappiamo gli errori che abbiamo commesso, però siamo molto tranquilli e determinati a giocare la partita di domani".

Hai detto qualcosa di particolare ai più giovani?

"No, ti dico la verità. Siamo determinati, sappiamo cosa vogliamo e cosa dobbiamo fare. Stiamo bene, domani è importante e sappiamo che non è assolutamente finita".

TMW - Pioli aveva detto che hai tante qualità, ma che devi migliorare in un aspetto della fase difensiva...

"So quali sono le mie forze e i miei difetti che ogni volta cerco di migliorare. Io devo lavorare duro, lo faccio ogni giorno, principalmente per il Milan, poi se arriverà il momento della Nazionale sarò molto contento".

C'è un qualcosa di particolare che ti lega all'Europa League?

"L'aneddoto è più bello è quello che potrei scrivere quest'anno con il Milan".

Termina qui la conferenza di Florenzi.