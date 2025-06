TMW Ci siamo, Theo Hernandez lascia il Milan per l'Al Hilal. C'è accordo anche tra i club

vedi letture

Ci siamo, Theo Hernandez sta per lasciare il Milan e si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Al Hilal, dove incontrerà come allenatore Simone Inzaghi. Secondo quanto appreso da TMW, dopo l'accordo sull'aspetto del contratto con il laterale francese, è in arrivo anche quello tra le due società. La cifra del trasferimento di Theo Hernandez dal Milan all'Al Hilal si dovrebbe aggirare attorno ai 25 milioni di euro, più bonus.

Fonti vicine al giocatore fanno presente dell'importanza rivestita da Simone Inzaghi nell'opera di convincimento su Theo Hernandez, per fargli dire sì all'Arabia Saudita. L'ex allenatore dell'Inter è stato determinante nella trattativa, visto che ha avuto contatti con il diretto interessato. La separazione tra il terzino sinistro del 19° Scudetto del Milan e la società di via Aldo Rossi è ormai uno scenario non solo concreto, ma imminente.

I numeri di Theo Hernandez. Nella sua carriera il classe '97 vanta 262 presenze e 34 gol con il Milan, 38 gare e 2 reti con l'Alaves, 28 gettoni e un gol con la Real Sociedad e 23 apparizioni con il Real Madrid. A queste ci sono da aggiungere poi le 38 partite e i 2 centri con la Francia. Nel suo palmares ci sono una Champions, un Mondiale per Club, una Supercoppa Europea, una Supercoppa Spagnola, una Serie A, una Supercoppa Italiana e una Nations League.