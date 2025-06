Ufficiale Napoli Femminile, si ammaina la bandiera Di Marino: lascia il club dopo 17 anni

"Diciassette stagioni. Una sola maglia. Sempre la stessa grinta, lo stesso senso di appartenenza, la stessa emozione negli occhi. Paola Di Marino è stata molto più di una calciatrice per il Napoli Femminile: è stata un simbolo, una vera bandiera - e oggi non possiamo che ringraziarla per ogni battaglia combattuta con il cuore e per aver onorato questi colori con una dedizione rara, dalla Serie C al professionismo in Serie A". Inizia così il comunicato con cui la società partenopea annuncia l'addio della calciatrice classe '94.

"Dal primo giorno all’ultimo, ha incarnato l’identità azzurra dentro e fuori dal campo, con la fascia da capitano al braccio e con l’anima in ogni contrasto, in ogni colpo di testa, in ogni abbraccio e incoraggiamento alle compagne. Oggi le diciamo arrivederci, con un pizzico di malinconia ma con tanta riconoscenza: le porte del Napoli Femminile saranno sempre aperte per te, Paola. In bocca al lupo".

Di seguito invece il post della calciatrice che saluta la squadra dove, a parte una stagione alla Torres, ha giocato per tutta la sua carriera: "Caro Napoli Femminile. Oggi mi ritrovo a scriverti queste parole, con il cuore colmo di emozioni contrastanti, un misto di tristezza e gratitudine. Dopo 17 anni passati ad indossare con orgoglio questa maglia, giunge il momento di dire addio e, sebbene il mio cuore sia pesante, desidero celebrare insieme a te questo incredibile viaggio. -si legge sui social della calciatrice - Se ripenso a questi anni, mi vengono in mente innumerevoli ricordi. Ogni allenamento, ogni partita, ogni vittoria e ogni sconfitta hanno contribuito a formare non solo l’atleta che sono, ma anche la persona che sono oggi. Ho avuto il privilegio di condividere il campo con compagne straordinarie che mi hanno supportato e spinto a dare sempre il massimo. Insieme abbiamo creato legami che vanno ben oltre il calcio. Ogni volta che indossavo la maglia azzurra, sentivo il peso della storia che rappresenta. Portare il nome del Napoli Femminile sul cuore era un onore inestimabile. Abbiamo lottato, gioito, e insieme abbiamo affrontato ogni sfida. Mi mancheranno i momenti di adrenalina pura e la magia che si creava quando scendevamo in campo. Lascio questa squadra con la consapevolezza di aver dato tutto ciò che potevo, di aver messo cuore e anima in ogni allenamento e in ogni gara. Anche se non sarò più fisicamente in campo, porterò sempre con me l’essenza di questi 17 anni. Non dimenticherò mai il mio passato con questa maglia.

Grazie alla società e allo staff. Grazie Napoli per tutto ciò che mi hai dato".