FOCUS TMW - Dybala per Icardi, a chi conviene? I grandi ex rispondono

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Paulo Dybala per Mauro Icardi. Juventus e Inter stanno ragionando al maxi scambio: questioni tecniche, ragioni di bilancio, possibili maxi plusvalenze e idee di prosecuzioni di carriera altrove per i due argentini. La possibilità c'è, è concreta: ma a chi conviene? E' uno scambio che farebbe pendere la bilancia più dalla parte bianconera o da quella nerazzurra? Tuttomercatoweb.com l'ha chiesto ad alcuni grandi ex delle due squadre.

Francesco Moriero "Sono due grandi giocatori, perché no? Lo scambio converrebbe a entrambe le società per più ragioni".

Moreno Torricelli "Assolutamente no, dico Dybala tutta la vita. Icardi è presuntuoso, non è uno da Juventus. Non mi piace, non è un profilo da Juve".

Luca Fusi "Se fossi la Juventus, ci penserei bene prima di rinunciare a Dybala. Paulo è ancora giovane, in continua possibilità di migliorare e di essere protagonista a lungo: non ci rinuncerei".

Luigi De Agostini "Non saprei scegliere così, servirebbe vivere dentro le società per capire e per analizzare le scelte tecniche e di mercato".

Angelo Di Livio "La vedo difficile, è un'operazione complicata. Non dico che Icardi sia 'scarso' ma la Juventus non può prendere un giocatore così pericoloso".