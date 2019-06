FOCUS TMW - Premier, da Lichtsteiner a Welbeck: i giocatori in scadenza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le società di Premier League hanno già comunicato le liste dei giocatori che saranno svincolati a partire dal prossimo 1 luglio. Tanti giovani e qualche nome poco conosciuto, ma anche una decina di profili interessanti, per esperienza e qualità. Ecco le migliori occasioni.

Vecchie conoscenze della Serie A - Il peggior acquisto mai visto: così, i tifosi dell'Arsenal hanno salutato Stephan Lichtsteiner, senza troppi rimpianti. Dopo una sola stagione, il 35enne ex terzino destro di Juventus e Lazio lascia quindi Londra e la Premier, con l'obiettivo di riscattarsi. Per ora nessuna proposta concreta, così come è incerto il futuro di Miguel Angel Britos, liberato dal Watford dopo tre anni.

Un'ultima chance - In Inghilterra dovrebbero restare sicuramente Danny Welbeck, Daniel Sturridge e Jason Puncheon. Il primo spera che la sfortuna smetta di tormentarlo: a 30 anni potrebbe arrivare l'ultimo contratto importante della carriera, magari dal Newcastle di Rafa Benitez. Sturridge, invece, lascerà Liverpool per trovare una maggiore continuità. Klopp lo avrebbe tenuto volentieri ma ha accettato la decisione del classe '89. Puncheon ha chiuso la stagione in prestito all'Huddersfield, retrocedendo. L'intenzione è quella di giocare ancora nella massima serie inglese, desiderio espresso anche da Shinji Okazaki, uno degli artefici del miracolo Leicester: a 33 anni, il giapponese è pronto per una nuova avventura, così come l'amico Danny Simpson.

Casa dolce casa - Un richiamo fortissimo. Il terzino Alberto Moreno e il portiere Adrian sono in attesa di una chiamata da parte dei club in cui sono cresciuti. Moreno lascerà Liverpool, dove ormai è chiuso da Robertson. Monchi ci sta pensando, la trattativa potrebbe decollare presto. Anche Adrian tornerebbe di corsa in Andalusia, nel suo Betis.

Il sogno americano e la scommessa - Ashley Williams ed Andy Carroll, dopo aver lottato per anni su tutti i campi di Premier, potrebbero accettare una nuova sfida dall'altra parte dell'Oceano. Diversi club di MLS sono interessati ad ingaggiarli. Grande incertezza, invece, per Samir Nasri: il francese avrebbe voluto rilanciarsi al West Ham, ma i problemi al polpaccio lo hanno tenuto quasi sempre ai box.