Frattesi, dalla Roma al Sassuolo: tutte le strade portano in Serie A

Davide Frattesi, vent’anni, italiano e centrocampista di belle speranze. E’ un profilo che fa gola a molti club, soprattutto dopo la stagione di quest’anno nell’Empoli. Se il club toscano, attualmente nono in classifica e fuori da un discorso play off, ha alternato prestazioni buone ad altre negative, lo stesso non si può dire della mezzala cresciuta nel vivaio giallorosso. Nonostante i tre cambi in panchina, Frattesi ha mantenuto una continuità notevole per tutto il campionato con 27 presenze e 5 gol realizzati. Decisamente migliorato sotto porta e nell’approccio alla partita. Quando segna, infatti, decide la gara e questa maturazione non è passata di certo inosservata.

FUTURO - All’Empoli è finito in estate in prestito, ma la proprietà del cartellino è del Sassuolo con il quale ha un accordo fino al 2022. Il prossimo anno dovrà essere quello dell’ulteriore salto di qualità e per questo avrà bisogno di un club pronto a dargli spazio. Dovesse rimanere a Reggio Emilia ci sarebbe da ridiscutere il contratto vista la scadenza due estati dopo, ma entro il 30 giugno 2020 la Roma si è tutelata con un diritto di riacquisto a 15 milioni. Gli scout giallorossi e Petrachi lo hanno seguito con interesse per tutto l’anno e dopo il cessato allarme da Coronavirus ne parleranno con l’entourage del calciatore per valutare il futuro. Frattesi non ha mai nascosto la sua voglia di voler tornare a Roma, ma serviranno le giuste condizioni, non economiche, sia chiaro, ma tecniche. C’è poi anche un terzo scenario nel futuro di Davide, seguito praticamente da mezza Serie A. Consiste nel trovare un terzo club che non sia il Sassuolo o la Roma. Le richieste non mancano e chi lo ha allenato quest’anno giura che il ragazzo ha tutte le qualità per emergere. Chissà poi che con l’Europeo spostato di un anno non ci sia margine per sognare ancora più in grande.