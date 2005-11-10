Frosinone-Sassuolo 4-2, le pagelle: Raimondo show, Calò da Nazionale. Muric disastroso
Marco Pieracci
Terza vittoria consecutiva in casa per il Frosinone: Sassuolo sconfitto 4-2 grazie alla tripletta di Raimondo e alla rete di Calò. Inutili i gol di Thorstvedt e Berardi per gli emiliani. Ecco le pagelle di TMW.
LE PAGELLE DEL FROSINONE
Palmisani 6 - Uscita disperata su Berardi, battuto senza responsabilità da Thorstvedt. Serata abbastanza tranquilla.
Oyono 6,5 - Coraggioso negli anticipi, a costo di rischiare qualcosina. Esuberanza positiva, interpreta bene il copione.
Dall'80' Amey sv
Cittadini 6 - In alcune situazioni si fa cogliere un po' fuori posizione, ma azzardare tanto è quello che gli viene richiesto.
Monterisi 6 - Ritrova la maglia da titolare, tampona dietro e si prende il compito di impostare. Lo fa con discreti risultati.
Dal 74' Fayed sv
Bracaglia 6 - Condotta di gara audace, perché spinge parecchio a costo di concedere: spalanca un'autostrada a Berardi.
Masini 7 - Feroce nelle aggressioni alte, corre come un assatanato per recuperare palla: è il ghost-writer del vantaggio.
Calò 7,5 - Faro della manovra, recita più parti in commedia: da raffinato regista a risolutore. La Nazionale non è un'eresia.
Dall'80' Cichella sv
Ghedjemis 6,5 - Imprendibile nell'uno contro uno, gli manca solo la rete per ritrovare certezze. Intanto propizia il poker.
Schmid 6,5 - Meno appariscente, ma fondamentale per come cuce il gioco tra le linee: crea superiorità con il palleggio.
Kvernadze 7 - Fa un gran gol, cancellato dall'intervento del VAR. Elettrico quando punta l'avversario, tenerlo è impossibile.
Dal 74' Zerbin sv
Raimondo 9 - Movimenti da centravanti moderno, freddezza da bomber vero: prima tripletta in A, un gol a partita. Tanta roba.
Dal 90'+1' Birligea sv
Allenatore: Alvini 8 - Partita manifesto del suo modo di intendere il calcio, sempre a mille all'ora senza mezze misure. Applausi.
LE PAGELLE DEL SASSUOLO
Muric 4 - Disastroso in 2 gol su 4, in linea con un avvio di stagione complesso. Recidivo, forse è il momento di fare delle riflessioni.
Van der Brempt 5 - Preferito nuovamente alla rivelazione Cinquegrano, scelta che non paga per niente: Kvernadze lo mette in croce.
Odenthal 4,5 - Misunderstanding con Muric sull'1-0, goffo tentativo di allontanare di testa sul bis di Raimondo. Fa rimpiangere Leysen.
Caleta-Car 4,5 - Colpo di testa maldestro sul tris del Frosinone, altre esitazioni varie. Non riesce a mettere in sicurezza la retroguardia.
Doig 5 - Il cambio di passo di Ghedjemis gli crea qualche grattacapo, per usare un eufemismo. Non pervenuto nella metà campo altrui.
Dal 67' Obrador 5,5 - Ingresso che non porta benefici.
Thorstvedt 6,5 - Micidiale negli inserimenti, in un ruolo che ne esalta le doti da incursore: si sblocca col primo centro in questo torneo.
Dal 58' Bowie 5,5 - Lotta, sgomita, ma non conclude.
Matic 5 - Lo braccano per impedirgli di ragionare, soffre la pressione sistematica alla quale viene sottoposto: sbaglia più del solito.
Dal 68' Lipani 6 - Passo diverso, si rende pericoloso.
Bakola 5,5 - Errore di gioventù sul primo gol, una macchia indelebile sulla partita. Mezzo voto in più grazie al lancione per Berardi.
Berardi 6,5 - Letale in contropiede, sfrutta gli ampi spazi concessi per il pareggio provvisorio. Torna al gol, però non evita la sconfitta.
Esposito 6 - Più trequartista che punta: viene incontro, smistando con qualità: mette Thorstvedt davanti al portiere. Unico lampo.
Dal 67' Dominguez 5,5 - Non sposta l'inerzia della sfida.
Laurienté 5 - Oyono lo va a prendere ogni volta alto, così gli si annebbiano le idee: non trova la maniera di scrollarselo di dosso.
Dall'83' Volpato sv
Allenatore: Aquilani 5 - L'intensità del Frosinone è un grosso problema per tutti, deve farci i conti anche lui. La difesa preoccupa.