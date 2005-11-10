Il Frosinone è pronto a mettersi alle spalle la sconfitta di Milano ed è già concentrato sull’importantissima sfida di domenica allo Stirpe contro il Parma. In attesa di un rilancio in campionato, nonostante un avvio di stagione a dir poco favoloso, in casa gialloblù sono in arrivo due ottime notizie.

Raimondo a disposizione con l’Inter il 5 dicembre

La prima riguarda Raimondo. L’attaccante, in prestito dal Bologna, sta procedendo molto bene nel recupero e a questo punto si comincia a vedere il traguardo dopo l’infortunio rimediato con il Torino dello scorso 1 novembre. Il suo recupero è quasi completato e se tutto andrà come nelle previsioni, Raimondo potrà essere a disposizione per il match del 5 dicembre allo Stirpe contro l’Inter. Il suo rientro in campo sarà graduale e toccherà ad Alvini gestirlo ma intanto questa per tutto l’ambiente è un’ulteriore iniezione di fiducia in vista del prosieguo della stagione.

Per Kvernadze sempre più vicino il rinnovo per altri 3 anni

L’altra riguarda il rinnovo di Kvernadze. A breve ci sarà l’incontro decisivo per allungare e adeguare il contratto. I rapporti tra la società e l’entourage del giocatore sono molto buoni e quindi si va verso la fumata bianca. Da capire ancora nel dettaglio la tempistica ma grazie anche alla volontà di Kvernadze la situazione è sempre più positiva. L’idea è quella di portare la durata attuale (30 giugno 2028) fino al 2031. Insomma il Frosinone può di nuovo sorridere sia dentro che fuori dal campo.