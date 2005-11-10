Senza sosta. Nemmeno il tempo di archiviare la tre giorni europea che il campionato italiano è pronto a ripartire: stasera alle 20.45 il primo anticipo è quello del Pier Luigi Penzo tra Venezia e Bologna. Tra due delle squadre che in questa prima parte di stagione hanno già cambiato allenatore. Se però con Raffaele Palladino la squadra emiliana ha letteralmente svoltato conquistando tredici punti nelle ultime cinque giornate, dall'altro gli arancioneroverdi erano e restano ultimi in classifica, nonostante i successi contro Napoli e Udinese. Per Davide Nicola dei passi in avanti ci sono già stati: "Ma il miglioramento a volte è anche mantenere ciò che stai già facendo. Serve capacità di resistere al dolore, al fastidio che provi quando non riesci ad ottenere ciò che vorresti. Fa tutta la differenza del mondo", ha detto ieri l'allenatore di Luserna San Giovanni che ha raccolto la guida della squadra lagunare dopo zero punti nelle prime sei giornate.

Proprietà nordamericane, dirigenti italiani

Venezia e Bologna di stasera sarà però anche la sfida tra due proprietà nordamericane che hanno sapientemente affidato la parte sportiva a due dirigenti italiani. In Emilia l'esperienza di Giovanni Sartori coadiuvata dal direttore sportivo Marco Di Vaio, a Venezia quel Filippo Antonelli che dopo anni di apprendistato al fianco di Adriano Galliani è ormai da quattro anni l'uomo mercato del lagunari.

Ricordavate Raimondo al Venezia?

Nonostante conoscenze e contatti ormai datati negli anni, Venezia e Bologna però nelle ultime stagioni non hanno praticamente mai definiti affari. Di fatto i due club si sono recentemente stretti la mano per una sola operazione. Era l'estate 2024 e Antonio Raimondo dopo una buona stagione in Serie B con la maglia della Ternana cercava uno sbocco in Serie A. In quella occasione l'opportunità gliela diede proprio il Venezia anche allora neopromosso col Bologna che concordò il prestito secco. Non andò benissimo: Raimondo dopo dieci presenze e nessun gol decise di risolvere il prestito già a gennaio per tornare in cadetteria, per chiudere la stagione 2024/25 con la maglia della Salernitana.

Per l'attaccante romagnolo tutto svolterà nell'estate successiva, col trasferimento in quel Frosinone allenato da Massimiliano Alvini che gli ha dato fiducia in Serie B e ancor più nel massimo campionato. Una Serie A che oggi, a 22 anni, per Raimondo ha tutt'altro sapore