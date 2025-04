TMW Furlani a Londra, scatta il conto alla rovescia per Paratici al Milan. Staff e non solo, i dettagli

Per il Milan, la fondamentale ricerca di un nuovo direttore sportivo sembra essere arrivata ad un momento decisivo. Non siamo ancora alle firme, men che meno agli annunci, ma sicuramente la trasferta a Londra dell'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani segna una linea di demarcazione tra il volere e il fare. Il Milan infatti punta forte su Fabio Paratici, ed è in questo senso che va visto il blitz all'estero di Furlani per parlare direttamente con l'ex dirigente di Juventus e Tottenham.

Più di un contatto. Paratici, a colloquio con Furlani in queste ore, già nelle scorse settimane ha avuto altri contatti col Milan (l'ultimo prima di oggi nella giornata di lunedì scorso). Strada sempre più tracciata, dunque, per quel che riguarda l'uomo mercato che dovrà occuparsi di ricostruire il Milan del domani dopo la negativa stagione in corso, a cominciare dal futuro di Sergio Conceiçao e più in generale della costruzione della squadra.

I temi sul tavolo. A Londra c'è da segnalare anche la presenza di Gerry Cardinale (altro segnale importante), mentre negli ultimi giorni anche il Tottenham era tornato a sondare il terreno per Paratici. La destinazione Milan, ad ogni modo, è in dirittura d'arrivo anche se - come detto - per la fumata bianca serve ancora del tempo: tra le tematiche da definire, c'è lo staff che andrà a comporsi (Paratici vorrebbe portare il suo uomo di fiducia, Lorenzo Giani, mentre nell'ottica dell'ampliamento dello staff andrà monitorata la posizione di Geoffrey Moncada), oltre all'intesa su stipendio e durata.

In attesa. Se da una parte Fabio Paratici è sempre più vicino al Milan, dunque, dall'altra va ricordato come sullo sfondo resti sempre lo strascico della nota Inchiesta Prisma, risalente ai tempi di quando il dirigente era un tesserato della Juventus (Paratici è attualmente squalificato fino al 20 luglio 2025, ndr). Nelle scorse ore, a tal proposito, vi abbiamo raccontato i possibili scenari futuri, con la data del 15 aprile come possibile snodo importante per capire i passi successivi della vicenda.

La carriera dalla Sampodria al Tottenham. Fabio Paratici ha iniziato la carriera dirigenziale alla Sampdoria, assumendo il ruolo di capo degli osservatori, per diventare successivamente direttore sportivo della società ligure agli ordini dell'allora direttore generale Giuseppe Marotta. Nell'estate 2010 segue lo stesso Marotta alla Juventus, sempre con la qualifica di ds. Nel novembre del 2018 subentra all'attuale presidente dell'Inter come direttore dell'area sportiva del club bianconero, assumendo poi dall'ottobre 2020 il ruolo di amministratore delegato. Lascia la società piemontese nel maggio 2021, non rinnovando il proprio contratto in scadenza. Nel giugno dello stesso anno poi va ad assumere il ruolo di direttore generale al Tottenham, carica che lascia definitivamente per le vicende di cui sopra legate all'Inchiesta Prisma.