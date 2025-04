Ufficiale Campobasso, è addio con Prosperi e Mignemi. Rizzetta: “Scelta presa in totale serenità”

Tempo di bilanci in casa Campobasso, che dopo la salvezza ha indetto una conferenza stampa, tenuta dal presidente Matt Rizzetta, il quale ha toccato vari punti, tra cui quello chiave riguardante la separazione con mister Fabio Prosperi e il direttore sportivo Davide Mignemi. Questo il comunicato apparso sui canali ufficiali del club.

Un bilancio sereno, una visione chiara e un futuro già in costruzione. Il presidente del Campobasso FC, Matt Rizzetta, affiancato dal socio Angelo Pastò, ha incontrato oggi i media per condividere il punto della situazione al termine della stagione sportiva e delineare le strategie per il prossimo futuro del club rossoblù.

“Stiamo per affrontare il nostro quarto campionato da proprietà – ha esordito Rizzetta – e lo facciamo con entusiasmo, consapevolezza e ambizione”. Tra le prime novità, il presidente ha annunciato la conclusione del rapporto professionale con il tecnico Fabio Prosperi e il direttore sportivo Davide Mignemi: “È stata una scelta condivisa e presa in totale serenità. Li ringrazio per aver centrato l’obiettivo salvezza e per il contributo dato al nostro percorso in Serie C”.

Uno dei passaggi più significativi è stato dedicato all’iscrizione al prossimo campionato: “Siamo pronti, a soli pochi giorni da maggio, ad affrontare tutte le richieste – quest’anno più stringenti – imposte dalla Federazione. Un traguardo che consideriamo motivo di grande orgoglio. Tra tutte le società con investitori internazionali in Serie C, siamo stati tra le pochissime a non subire penalizzazioni”.

Ma il cuore dell’incontro è stato dedicato al futuro. Con un progetto triennale che guarda alla Serie B senza proclami ma con determinazione. “Non possiamo sapere se fra tre anni saremo in B, ma lavoreremo ogni giorno come se fosse possibile. Abbiamo messo in piedi un budget incrementale e pragmatico. Puntiamo su un’idea di calcio propositivo, con giocatori affamati e profondamente legati alla maglia”.

Il club ha già avviato i contatti con le figure che guideranno l’area tecnica. “Abbiamo individuato alcuni profili di allenatori e direttori sportivi che seguiamo da tempo – ha spiegato – e speriamo in una stretta di mano nei prossimi giorni. Non ripartiamo da zero: una parte della rosa sarà confermata, attorno a quei giocatori costruiremo il Campobasso del domani”.