Futuro Giroud: la MLS lo corteggia e lui ci pensa seriamente. Ecco quando deciderà

Olivier Giroud, che questa sera tornerà in campo dal primo minuto dopo le due panchine di fila contro Monza e Rennes, ha già segnato 13 gol in quella che potrebbe essere la sua ultima stagione con la maglia del Milan: secondo quanto riferisce stamattina il Corriere della Sera, la MLS americana lo sta corteggiando da tempo e lui ci sta pensando seriamente, anche come scelta di vita per la famiglia.

L'attaccante francese sta riflettendo e prenderà una decisione definitiva tra marzo e aprile. Indipendentemente da quello che deciderà, Giroud darà comunque sempre tutto quello che ha per la maglia rossonera. Il suo obiettivo è arrivare a 20 gol in stagione.

COME ARRIVA IL MILAN

Dopo il passaggio del turno in Europa League, il Milan si rituffa sul campionato: c’è il big match contro l’Atalanta a San Siro da affrontare con molti tra coloro che sono scesi in campo a Rennes e che hanno riposato nel primo tempo di Monza. Spazio, dunque, alla formazione titolare: Maignan in porta, Florenzi, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez in difesa, Reijnders e Bennacer in mediana con Giroud di punta supportato da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao (da Milano, Antonello Gioia).