Ganz: "Milan, la direzione è quella giusta. La Lazio sta facendo molto bene, così come il Como"

Intervistato dai colleghi di TuttoUdinese.it, Maurizio Ganz ha parlato del Milan, avversario dei friulani: "Credo che la società abbia imboccato la direzione giusta. È un progetto che richiede pazienza, perché assimilare le idee di un nuovo allenatore non è immediato. Qualche difficoltà era prevedibile, ma sono convinto che il percorso possa dare risultati. Quest’anno, però, il traguardo fondamentale deve essere la qualificazione alla Champions League. Il Milan ha bisogno di tornare tra le prime quattro e di ricostruire da lì le proprie ambizioni".

In questo campionato equilibrato non sarebbe quindi prematuro parlare di scudetto per i rossoneri: "Nel calcio non bisogna escludere nulla, soprattutto quando le distanze sono ancora ridotte. Da ex rossonero mi auguro naturalmente che il Milan possa lottare per il titolo. Tuttavia, penso che oggi sia più importante consolidare la crescita della squadra e centrare il ritorno in Champions. Sarebbe già un passo significativo".

Infine un commento sul campionato: "La Lazio sta facendo molto bene, così come il Como. Proprio dai comaschi mi aspettavo qualche difficoltà in più: dopo la scorsa stagione, pensavo che gli avversari avrebbero trovato contromisure più efficaci. Invece stanno confermando quanto di buono avevano mostrato. Anche Frosinone e Cagliari hanno fatto vedere aspetti interessanti, indipendentemente dai risultati".