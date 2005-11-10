TMW
Ganz: "In Serie A nulla è scontato. Ci sono tanti giovani italiani pronti per la Nazionale"TMW
autore
Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
Oggi alle 16:15Serie A
autore Daniel Uccellieri
10.11.2026 16:15Serie A
L'ex attaccante di Atalanta, Inter e Milan analizza il campionato e sottolinea l'importanza dei giovani italiani per la Nazionale.
TUTTOmercatoWEB
Maurizio Ganz, ex attaccante di Atalanta, Inter e Milan, è intervenuto durante il Social Football Summit, in corso di svolgimento all'Allianz Stadium di Torino:
"Nel nostro campionato ci sono tante squadre forti e molto ben allenate. Nulla è scontato e ci sono grandi squadre che in questo momento stanno incontrando delle difficoltà. La cosa bella è che ci sono tanti giovani calciatori italiani pronti per la nostra Nazionale, perché ne abbiamo bisogno".
Fonte: Da Torino, Camillo Demichelis
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Oggi
16:34 Serie AUfficiale
UfficialeLazio, Floriani Mussolini ha rinnovato il suo contratto fino al 2031: il comunicato del club
16:30 Serie ATMW
TMWComo, Terrazzani: "La pressione cresce come i risultati. Stiamo coltivando talenti"
16:27 Serie ATMW
TMWLudi: "A Como siamo partiti da un’idea banale e rivoluzionaria. Vogliamo risultati immediati"
16:15 Serie ATMW
TMWGanz: "In Serie A nulla è scontato. Ci sono tanti giovani italiani pronti per la Nazionale"
16:11 Serie ATMW
TMWAusilio torna a parlare: “Ho lasciato l'Inter più forte degli ultimi anni. Marotta? Non ci siamo più sentiti"
16:07 Serie ATMW
TMWDonadoni: "Il campionato è bello e si segna tanto. La Nazionale ha bisogno del supporto di tutti"