Ganz: "In Serie A nulla è scontato. Ci sono tanti giovani italiani pronti per la Nazionale"

Maurizio Ganz, ex attaccante di Atalanta, Inter e Milan, è intervenuto durante il Social Football Summit, in corso di svolgimento all'Allianz Stadium di Torino:

"Nel nostro campionato ci sono tante squadre forti e molto ben allenate. Nulla è scontato e ci sono grandi squadre che in questo momento stanno incontrando delle difficoltà. La cosa bella è che ci sono tanti giovani calciatori italiani pronti per la nostra Nazionale, perché ne abbiamo bisogno".