Da Del Piero a Ferrari, passando per Ausilio: torna il Social Football Summit. Il programma

Come si legge nella nota ufficiale che di seguito riportiamo, torna il "Social Football Summit 2026, in scena il 10 e 11 novembre 2026 all’Allianz Stadium di Torino. La IX edizione porta oltre 250 speaker, con Lega Calcio Serie A come Global Partner. Tra i volti di richiamo, per la prima volta al Summit ci sarà Alex Del Piero, in programma con TikTok. Tornerà Romy Gai, Chief Business Officer della FIFA, e sarà presente Javier Tebas, presidente di LaLiga.

Ecco alcuni dei temi più attesi.

Si parlerà innanzitutto di infrastrutture e stadi, con Michele Uva (UEFA, EURO 2032 Italy) e Giuseppe De Bellis (Sky Italia) a confronto sui ritardi del calcio italiano. Lucia Bernabè (AS Roma), Alessandro Ferrari (ACF Fiorentina) e Giovanni Gardini (Palermo Calcio) racconteranno invece cosa significa portare un nuovo stadio dal progetto al calcio d’inizio. Spazio anche alla visione di lungo periodo con il panel che vedrà protagonista Massimo Calvelli (AC Milan). Sul fronte del mercato, Piero Ausilio, Head of Football e direttore sportivo, spiegherà come si può costruire vendendo. Spazio anche ai calendari di Serie A, con Andrea Butti (Lega Serie A) che racconterà come nasce il calendario, tra criteri, vincoli e retroscena. Il capitolo digitale e tifosi vedrà YouTube, TikTok, IAB e YouGov discutere dell’economia dell’attenzione, mentre Lega Serie A, Fantacalcio, Haier e Volkswagen parleranno di coinvolgimento dei tifosi, creator e nuovi format. Il programma include inoltre MOMENTUM, dedicato al business dello sport femminile.

SFS ExtraTime, la startup competition di SFS, il programma di innovazione applicata al calcio e alla sport industry promosso da Social Media Soccer e Theorema, quest’anno diventa mondiale. Le candidature sono arrivate da tutto il mondo, dal Giappone agli Stati Uniti fino all’Africa, con la prima startup iscritta dal Kenya. Un’adesione internazionale che conferma l’evoluzione di SFS in una piattaforma stabile di scouting e accesso al mercato, e che porta a Torino, durante il Summit, innovatori, imprese, investitori e club da ogni continente. I l 10 novembre 2026, alla Reggia di Venaria, la cena di gala degli SFS Awards assegnerà 15 premi.

Gli ospiti.

Tra gli oltre 250 speaker ci sono:

• Leghe e istituzioni sportive: Javier Tebas (LaLiga), Romy Gai (FIFA), Ezio Maria Simonelli e Luigi De Siervo (Lega Serie A), Paolo Bedin (Lega Serie B), Federica Cappelletti (Serie A Women), Umberto Calcagno (AIC), Angelo Binaghi (FITP) e Cordiano Dagnoni (FCI).

• Club italiani: tutti i club di Serie A e Serie B.

• Club internazionali: Arsenal, Bayern Monaco, Sevilla, Real Betis, Anderlecht e SC Braga.

• Istituzioni: Michele de Pascale (Regione Emilia-Romagna), Michele Guerra (sindaco di Parma), Antonio Pone (INPS), Fabrizio D’Ascenzo (INAIL) e Domenico Giani (Eni Foundation).

• Ex campioni e voci del calcio: Alessandro Del Piero, Roberto Donadoni, Mark Iuliano, Maurizio Ganz, Hernanes, Gianluca Rocchi e Lorenzo Minotti.

• Aziende: Salesforce, AWS, Almaviva, Adobe, Deloitte, Stellantis e molte altre".