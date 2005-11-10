Ganz: "L'obiettivo del Milan è la qualificazione Champions. Ramos pagato tanto, ora deve ripagare"

Ai microfoni di Milannews, Maurizio Ganz si è espresso sull'inizio di stagione dei rossoneri a cominciare dall'impatto avuto da Ruben Amorim: "Le prime partite le ho viste bene, adesso secondo me dovrà mettere a posto un po' di cose, ma sono convinto che la squadra riuscirà a fare un buon campionato".

Le prestazioni di Gonçalo Ramos?

"È stato un grande acquisto, è chiaro che però tutti quei soldi devono essere poi ripagati non tanto sulle prestazioni ma sui gol. Abbiamo parlato prima degli attaccanti che servono per fare la differenza e lui dovrà fare la differenza"

Oggettivamente il Milan in questo campionato dove può arrivare?

"Credo che l'obiettivo iniziale sia quello di riprendersi la Champions League, questo è. Se poi succederà qualcosa di diverso sarebbe bello, ma credo che il primo obiettivo del Milan sia arrivare nei primi quattro. L'Europa League la può vincere e spero che lo possa fare"