Gasperini riprende Hermoso per un retropassaggio. Lo spagnolo: "Allora si muovano di più lì davanti"
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Simpatico siparietto riportato da DAZN sul finire del primo tempo di Como-Roma. Mister Gian Piero Gasperini si è lamentato con Mario Hermoso dopo l'ennesimo passaggio indietro a Svilar:
"Non possiamo ripartire sempre dal portiere", le parole del tecnico. "Allora si muovano di più lì davanti", risponde lo spagnolo. Intanto la Roma resta in vantaggio per 1-0 grazie al gol segnato da Malen su rigore.
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