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Roma, l'effetto Champions ha scatenato l'entusiasmo: già superata quota 30.000 abbonamenti

Roma, l'effetto Champions ha scatenato l'entusiasmo: già superata quota 30.000 abbonamenti TUTTOmercatoWEB
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Giacomo Iacobellis
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Giacomo Iacobellis
ieri alle 19:20Serie A
Mister Gasperini ha riacceso la scintilla nella Capitale dopo diverse annate complicate, e la risposta dei tifosi non si è fatta attendere.

La passione dei tifosi della Roma continua a tradursi in numeri da record. La campagna abbonamenti per la stagione 2026/27 ha infatti superato quota 30.000 tessere sottoscritte, confermando ancora una volta il forte legame tra il club giallorosso e la sua tifoseria. Un risultato significativo, raggiunto quando il mercato estivo è ancora aperto e la rosa deve essere ulteriormente rinforzata. L'entusiasmo nella Capitale resta altissimo e testimonia la fiducia dei sostenitori nel nuovo corso tecnico guidato da mister Gian Piero Gasperini.

Entusiasmo ritrovato grazie a Gasperini

L'ottima stagione disputata lo scorso anno ha contribuito ad alimentare l'entusiasmo dell'ambiente. Il terzo posto conquistato in campionato e la conseguente qualificazione alla prossima Champions League hanno rafforzato le ambizioni del club e acceso le aspettative dei tifosi. A questo si aggiunge la curiosità per il lavoro di Gasperini, chiamato a dare continuità ai risultati e a costruire una squadra competitiva su più fronti. Nonostante il mercato sia ancora in evoluzione, con poche novità in entrata, la fiducia nel progetto resta molto alta e continua a spingere i sostenitori a rinnovare il proprio legame con la squadra.

L'obiettivo è riempire l'Olimpico

Il traguardo dei 30.000 abbonamenti rappresenta soltanto una tappa di una campagna destinata a crescere nelle prossime settimane. La società punta infatti a riempire ancora una volta l'Olimpico, trasformandolo in un autentico fortino durante tutta la stagione. Nel frattempo la squadra ha già iniziato la preparazione estiva a Trigoria, dove Gasperini sta lavorando per preparare i suoi al triplo impegno campionato, Champions e Coppa Italia.

Fonte Marco Campanella
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