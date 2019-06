Gattuso ha detto no al Flamengo. Futuro verso club straniero

Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto rivelato da Sportitalia, Rino Gattuso ha rifiutato una importante proposta arrivata dal Flamengo in Brasile. Il club brasiliano ha infatti virato su Jorge Jesus proprio dopo il no dell'ex Milan. Il tecnico è stato accostato alla Fiorentina, ma non c'è niente di concreto fino a oggi. Al momento, la soluzione che lo porta verso l'estero, è quella più probabile.