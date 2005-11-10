Genoa, El Shaarawy: "Roma sempre fortissima, emozionante tornare all'Olimpico"

Stephan El Shaarawy, centrocampista del Genoa, è stato intervistato da DAZN prima della sfida sul campo della Roma, valida per la settima giornata di Serie A: "Rivivere tutto quello che ho passato solamente qualche mese fa, dall'addio alla vittoria del derby, sono state tante emozioni. Mi sono concesso qualche minuto per rivedere lo stadio, tra poco però dovrò concentrarmi sulla partita perché ci sarà da battagliare".

La Roma è rimaneggiata, può aiutare per fare risultato?

"Sì, può aiutare, ma sicuramente non sarà così perché la Roma rimane una squadra fortissima nonostante le assenze come ha dimostrato anche con il Real. La vittoria con la Fiorentina ci ha aiutato, anche dal punto di vista del morale, oggi dobbiamo fare il nostro per provare a metterli in difficoltà e fare punti che per noi sono fondamentali".