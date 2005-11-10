Quattro anni al Milan, 102 presenze con 27 sigilli in rossonero: per Stephan El Shaarawy il legame rimarrà per sempre. E come dimenticare i tempi delle "tre creste" con Niang e Balotelli, oltre al "Faraone", tutti insieme in attacco e con questa acconciatura comune. "È stato un bel periodo, eravamo giovani e avevamo grande entusiasmo. Sicuramente c'erano tante aspettative, sicuramente è un ricordo bello che mi porto dietro", ha commentato l'attaccante che oggi, a 34 anni, milita nel Genoa nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

Quell'anno d'oro

"È capitato tutto molto velocemente quell'anno, sia dentro il campo che fuori. Sono arrivati i primi contratti con gli sponsor, le prime pubblicità e copertine, ti trovi dentro a un mondo molto più grande di te e che non è facile gestire". Lungo le clip di immagini a ricordare l'anno d'oro di El Shaarawy da bomber rossonero il suo volto su FIFA 14 per PlayStation 3, altrimenti l'apertura di Sport Week 'La stella nascente'. Ma come resistere a questa risonanza?

Piedi per terra

"L'appoggio della mia famiglia è stato fondamentale", ha confidato El Shaarawy. "Il fatto di avere equilibrio quando le cose vanno bene e anche quando vanno male. Ha aiutato molto. Il ragazzo che a 20 anni è arrivato nel Milan ed è stato capocannoniere a 20 anni posso dire che si aspettava forse qualcosa di più. Ma devo dire che sono soddisfatto".