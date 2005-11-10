Nella lunga intervista fatta a La Gazzetta dello Sport, Stephan El Shaarawy ha ripercorso anche la sua carriera iniziando dal Milan: "Il secondo anno è stato il più prolifico e il più bello della mia carriera. Negli anni successivi ho avuto due infortuni che mi hanno tenuto fuori tantissimo tempo. Non sono stati periodi semplici: non giocavo ed ero frustrato. Però ho avuto tanto sostegno dalla mia famiglia, che mi ha aiutato a rialzarmi. Era però arrivato anche il momento di cambiare e ho provato un’altra esperienza".

Poi arrivò il Monaco...

"Valutai con la mia famiglia quale fosse la scelta più giusta, ma l’ultimo mese e mezzo mi allenai da solo, di nuovo frustrato e deluso. Per fortuna arrivò la Roma: un cambiamento netto, una rinascita, con gol di tacco al volo sotto la Sud all’esordio".

E allora perché andò in Cina?

"Non posso negare che l’aspetto economico abbia avuto un peso importante nella scelta. L’esperienza non è stata brutta, ma molto difficile: è scoppiato il Covid, il campionato si è fermato per sette mesi e, a causa della quarantena, non potevo tornare a Shanghai. Così decisi di interrompere il rapporto e tornare alla Roma. Tutto perfetto, tranne quella finale di Europa League che avrebbe cambiato la storia del club... Qualcuno non ce l’ha permesso".