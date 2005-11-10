Dopo essere cresciuto calcisticamente nel Genoa ed aver intrapreso una lunga carriera che lo portò anche in Cina, Stephan El Shaarawy in estate ha fatto il suo ritorno in rossoblù. "Mi sono sentito parecchio con De Rossi" le parole del Faraone a La Gazzetta dello Sport. "Le cose si sono un po’ allungate per alcune dinamiche di mercato, ma ho continuato ad allenarmi. Lo tenevo aggiornato su tutto. La presenza di Daniele ha avuto un peso importante. Ho avuto una ricca offerta dall’Arabia, ma avevo bisogno di sentirmi ancora vivo".

Come è cambiato DDR da compagno ad allenatore?

"L’ho ritrovato come l’avevo lasciato a Roma: una persona di grande carattere, un leader, così l’ho sempre riconosciuto all’interno dello spogliatoio. Sa motivare, caricare, cosa dire alla squadra, sempre nel modo e al momento giusto".

Al Milan aveva come compagno Robinho, ora c'è suo figlio al Genoa

"Non mi fa sentire giovanissimo, però fa parte del percorso. Passare da una generazione all’altra fa effetto. Ritrovare il figlio di Robinho qui a Genova è stato bello. Junior mi ha mostrato le foto che facevamo io e suo padre".