El Shaarawy: "Dovevamo reagire dopo un inizio così. Messias fa la differenza"

Stephan El Shaarawy, esterno offensivo del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così del momento dei rossoblù dopo il 2-1 al Lecce: "Sicuramente dovevamo avere una reazione dopo un inizio molto difficile, come ha detto De Rossi in diverse occasioni, dovevamo tirarci fuori prima da uomini che da calciatori. Abbiamo fatto diverse prestazioni, oggi è venuto fuori tutto quello che avevamo, da squadra vera, a cercare di vincerla. C'è stato anche da soffrire, stando uniti e compatti, provando a recuperare, sono molto contento di questo gruppo".

De Rossi le ha detto di stare tranquillo dopo il gol sbagliato e di non pensarci.

"Non ci stavo pensando (ride, ndr). Lui mi conosce, in queste occasioni c'è da pensare alla palla successiva, è arrivato l'assist e sono contento, vale anche per Messias. Abbiamo bisogno di questi professionisti, grandi giocatori che fanno gruppo, ma fanno anche la differenza".